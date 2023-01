Kale en Kokkie zijn teleurgesteld in Ajax: "Afgevraagd waar ik naar aan het kijken was"

De '200e' Klassieker eindigde afgelopen zondag in een gelijkspel. Kale en Kokkie zagen 'pure drama' tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Bij het tweetal is de woede van de afgelopen weken intussen omgeslagen in teleurstelling.

"Ik heb me de eerste helft echt afgevraagd waar ik in godsnaam naar aan het kijken was", reageert een woedende Kale op de wedstrijd van Ajax. Kokkie is vooral klaar met vleugelverdedigers Jorgé Sánchez en Calvin Bassey. "Van het linkerrijtje stel je de slechtste links- en rechtsback op."

Kokkie is daarnaast van mening dat Ajax niet lang meer doorgaat met Schreuder aan het roer en denkt niet dat de Peter Bosz, de naam die veel Ajacieden noemen als vervanging, de nieuwe hoofdcoach gaat worden. "De nieuwe trainer van Ajax wordt Frank de Boer en ik denk dat hij Winston Bogarde meeneemt als assistent-trainer. Dan zullen heel veel mensen zeggen of je met hem blij moet zijn, maar ik wil De Boer wel eens zien met deze selectie."