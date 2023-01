Ajax en Feyenoord trappen af voor '200e' Klassieker: dit staat er op het spel

Voor de tweehonderdste keer in de geschiedenis staan Ajax en Feyenoord vanmiddag om 14.30 uur tegenover elkaar. In aanloop naar De Klassieker heeft Ajax er wel eens florissanter voorgestaan. De ploeg van trainer Alfred Schreuder staat met zestien gespeelde wedstrijden nu 4e in de eredivisie.

Met Ajax gaat het al maanden niet goed. De laatste gewonnen competitiewedstrijd dateert alweer van oktober (1-4 tegen RKC Waalwijk). Nadat er een week later verloren werd van PSV (1-2), eindigden de vier wedstrijden die daarna werden gespeeld in een gelijkspel.

Inmiddels heeft Ajax tegen bijna alle eredivisieclubs gespeeld. De ploeg is alleen aartsrivaal Feyenoord dit seizoen niet eerder tegenkomen. En laat dat nou nét de huidige koploper van de eredivisie zijn. De Rotterdammers staan met 37 punten bovenaan de ranglijst en hebben een voorsprong van vijf punten op Ajax.

Feyenoord in vorm

Feyenoord verloor dit seizoen één keer: op 18 september tegen PSV. De laatste weken laten ze bijna geen punten meer liggen. In de laatste zes wedstrijden gebeurde dat alleen tegen FC Utrecht (1-1). Met 39 goals scoorde Feyenoord minder vaak dan Ajax (45), maar de ploeg van Arne Slot kreeg ook minder goals tegen (14).

Daarmee staat er vanmiddag een stuk meer op het spel dan alleen de eer. Wint Ajax, dan is het verschil met Feyenoord ineens nog maar twee punten. De afstand tot de koploper is, afhankelijk van winst van PSV, maximaal drie punten.

Dan moet er nog wel gewonnen worden in de Kuip. En dat doet Ajax opvallend vaak. In de geschiedenis van de Eredivisie won Ajax vaker een Klassieker (30 keer) dan Feyenoord (28 keer). Van de laatste tien Klassiekers in De Kuip won Ajax er zes. Feyenoord won er twee. De laatste was 'de' 6-2 in 2019.

Doemscenario

Verliest Ajax vandaag wéér, dan ziet het er ineens niet zo best meer uit voor de mannen van Alfred Schreuder. Feyenoord vergroot de voorsprong op Ajax dan naar maar liefst acht punten. Dan de kans om op een kampioenschap wordt dan ineens wel heel klein.

Niet onmogelijk trouwens: in 2013 werkte het Ajax van Frank de Boer in de tweede seizoenshelft een achterstand van 10 punten op koploper FC Twente weg. En vergeet niet: voor Ajax is dit wedstrijd 17, de tweede seizoenshelft begint dus eigenlijk pas na vandaag.

Jubileum (?)

Afhankelijk van welke wedstrijden je meetelt, is De Klassieker van vandaag de 200e in de geschiedenis. Tot nu toe werden er 192 officiële wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord gespeeld: 166 in de competitie, 21 in de beker en 5 in de nacompetitie. Tel je daar zeven vriendschappelijke wedstrijden die de twee clubs tussen 1935 en 1955 tegen elkaar speelden bij op, dan kom je op 199 gespeelde Klassiekers uit.