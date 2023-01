Ajax NL V Volle tribunes bij Ajax-training voor Klassieker: "Het blijft je cluppie, daar moet je alles voor doen"

Vanochtend werd Ajax met vuurwerk onthaald door vele fans bij de laatste training voor De Klassieker op zondag. De supporters zijn niet welkom in de Kuip, dus verzamelden zij zich op De Toekomst om hun club een hart onder de riem te steken. Jong en oud kwam uit heel het land samen om naar de training te kijken: "We komen onder Rotterdam vandaan, dus we leven eigenlijk in het hol van de leeuw", aldus een van hen.

De laatste Klassieker die Ajax verloor was vier jaar geleden, toen de Amsterdammers met 6-2 van de Rotterdammers verloren. Desondanks ligt de druk hoog voor Ajax om zichzelf te bewijzen in de Kuip. Ajax heeft de afgelopen vijf competitiewedstrijden niet gewonnen, en staat momenteel op een derde plek in de Eredivisie. Mocht de club verliezen, dan loopt de achterstand tegen koploper Feyenoord op tot acht punten.

AT5

Berghuis Steven Berghuis zal morgen weer voor het eerst terugkeren in een volle Kuip, dit keer als Ajax-speler. De veiligheidsmaatregelen in de Kuip zijn in aanloop naar het duel aangescherpt, zo worden er netten opgehangen zodat de spelers - onder wie de oud-Feyenoorder - niet bekogeld kunnen worden. Wanneer er wordt gevraagd naar de wedstrijdspanning voor onder andere Berghuis, geeft een Ajax-fan het volgende aan: "Ik denk dat ze voor de wedstrijd wel een beetje wedstrijdspanning hebben. Dit is voor hem natuurlijk extra beladen, dus daarom denk ik dat er wel veel mensen komen kijken om hem een beetje te supporten."