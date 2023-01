Grote opknapbeurt voor Westertoren: "Metselwerk brokkelt af"

Nu zijn de klokken rond de Westertoren nog te horen, maar daar komt binnenkort verandering in. De komende anderhalf jaar staat de 'Parel van de Jordaan' namelijk in de steigers voor een grote opknapbeurt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot halverwege 2024 duren.

Ook het metselwerk, het loodwerk en het natuursteen van de 'Parel van de Jordaan' wordt hersteld. En dat blijkt hard nodig, want op sommige plekken begint het metselwerk van de toren af te brokkelen doordat het zout dat in de bakstenen zit naar buiten komt.

Onder meer de klokken, die tot wel 2000 kilo wegen, moeten uit de toren worden gehaald omdat het frame waarin ze hangen is verroest. En dat wordt nog best een uitdaging. "Vanwege de zwakke kades mogen we geen kraan meer plaatsen om zo'n klok eruit te hijsen. Dus we gaan met een intern systeem, via de steiger, alle klokken naar beneden hijsen", vertelt projectleider Karel van der Hart.

Van der Hart: "We kunnen hier bij deze metselstenen goed zien wat er gebeurt als het ontzouten intreedt. Het zout wil naar buiten treden en dan trekt dat de bakhuid eraf, waardoor de steen helemaal verpulvert. En dat gaan we proberen tegen te houden. Waar het het ergst is, zoals hier, gaan we proberen de steen in te boeten."

Verder wordt de toren verduurzaamd met ledverlichting en krijgt alles een vers likje verf, zoals het wapen van Amsterdam en de blauwe kroon die onder de windhaan zit. En voor wie het zich afvraagt: de donkere kleur van het natuursteen wordt niet lichter gemaakt.

"Dat is niet mogelijk want dit is een natuurlijke patineerlaag die uit zichzelf ontstaat in de loop der jaren op het natuursteen en dat gaan we niet reinigen of stralen zodat het weer wit lijkt, want dan moet de natuur weer een nieuwe zwarte beschermlaag vormen."

Tijdens het onderhoud blijft de naastgelegen Westerkerk gewoon open.