Carillon Westertoren speelt verzoeknummers: van Shaffy tot Ajax Marsch

Zondag 1 maart, dat was de dag dat de Ajax Marsch tot op heden voor het laatst door een volle Johan Cruijff Arena schalde. Amsterdammers konden online invullen welke liederen ze wilden dat beiaardier Boudewijn Zwart vandaag zou spelen en het Ajax-clublied haalde met een ruime meerderheid de eerste plek.

Een van de toehoorders aan de voet van de Westerkerk is Joop Leeuwendaal. Hij is de man die de Ajax Marsch in 2000 opnieuw inzong. Het is zijn versie die voorafgaand aan wedstrijden van Ajax door tienduizenden Ajacieden wordt meegenzongen.

Uit volle borst meezingen

'Ik heb een gezonde spanning, net als bij een wedstrijd', zegt Leeuwendaal als hij in afwachting is van het lied. Enkele seconden later staat hij uit volle borst mee te zingen met de klanken die beiaardier Zwart vanuit zijn carrilon de Jordaan inslingert. En hij krijgt de andere omstanders met zich mee.

Zwart speelt gedurende een uur vele nummers, maar ook voor hem steekt de Ajax Marsch erbovenuit. 'Ik speel voor de mensen op straat, voor iedereen. Daarom denk ik: als ik nou het clublied speel, is het voor de hele stad. Dan kan iedereen genieten. Dan hebben we toch een beetje dat "wij-gevoel" hier in Amsterdam. Voor Ajax.'