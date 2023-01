Meerdere autobranden in Noord

Op meerdere plekken in Noord zijn de afgelopen nacht autobranden geweest. Het gaat om autobranden op de Westerlengte en later aan de Weegbreestraat .

De eerste brand, in de Westerlengte in Noord, werd rond 03.00 uur bij de hulpdiensten gemeld. Een geparkeerde auto vatte vlam. Hoewel brandweerlieden snel ter plaatse waren, kon niet voorkomen worden dat ook twee andere auto's zwaar beschadigd raakten door het vuur.

Opnieuw raak

Een paar uur later was het opnieuw raak in Noord. In de Weegbreestraat kwam rond 05.00 uur de brandweer ter plaatse. Toen politie en brandweer aankwamen, sloegen de vlammen al uit de auto en was de Dixi naast de auto al helemaal uitgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat ook de auto helemaal uitbrandde.

De oorzaak van de twee autobranden is vooralsnog niet bekend.