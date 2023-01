Holocaust Herdenking in Wertheimpark live bij AT5

Kennis over de Holocaust

Deze week kwam er een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen de Holocaust bagatelliseert of zelfs een 'mythe' noemt. Burgemeester Halsema reageerde vrijdagavond op de uitkomsten van het onderzoek.

"Wil je Amsterdam begrijpen en de toekomst van Amsterdam? Dan moet je de Holocaust kennen en begrijpen. Wil je onze rechtstaat begrijpen en weten waarom die is zoals die is? Waarom we rechtsbescherming hebben? Waarom democratie zo belangrijk is? Dan moet je weten wat voor gruwelijkheid en misdaad tegen de menselijkheid er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden."