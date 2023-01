Holocaust Herdenking in Wertheimpark zondag live bij AT5

Voor het eerst sinds twee jaar kan er weer publiek aanwezig zijn bij de herdenking. Joop van der Starre, een overlevende van de Holocaust, zal een speech houden, evenals de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité Jacques Grishaver. Ook burgemeester Halsema zal er spreken. Namens de jongeren komt Boaz Blokhuis aan het woord.

Bij het monument 'Nooit meer Auschwitz' van Jan Wolkers zullen diverse kransen worden gelegd. Voorafgaand aan de herdenking is er een stille tocht vanaf het stadhuis naar het Wertheimpark.

Het is dit jaar 78 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting zes miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi's.

Kennis over de Holocaust

Deze week kwam er een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen de Holocaust bagatelliseert of zelfs een 'mythe' noemt. Burgemeester Halsema reageerde vrijdagavond op de uitkomsten van het onderzoek.

"Wil je Amsterdam begrijpen en de toekomst van Amsterdam? Dan moet je de Holocaust kennen en begrijpen. Wil je onze rechtstaat begrijpen en weten waarom die is zoals die is? Waarom we rechtsbescherming hebben? Waarom democratie zo belangrijk is? Dan moet je weten wat voor gruwelijkheid en misdaad tegen de menselijkheid er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden."