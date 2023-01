Medicijntekort houdt aan: "We denken dat het dit jaar alleen maar toe zal nemen"

Het medicijntekort was nog nooit zo groot als vorig jaar. Ruim 1500 soorten geneesmiddelen waren minstens twee weken lang niet verkrijgbaar. Reden voor apothekers, artsen en patiëntenverenigingen om een brandbrief te schrijven naar verantwoordelijk minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Want een oplossing lijkt voorlopig niet in zicht. Sterker nog: "We denken dat het tekort dit jaar alleen maar zal toenemen."

Apotheker Floor Hulshof moet te vaak 'nee' verkopen. "En dat is niet uit te leggen aan de patiënt. Het leidt ook echt tot emoties aan de balie. Emoties die wij als medewerkers heel goed begrijpen. Maar helaas kunnen we het niet in alle gevallen oplossen."

Al jaren is er een medicijntekort in Nederland. Dat kan komen door een tekort aan grondstoffen of problemen met de productie of distributie. Maar ook doordat Nederland voor de fabrikanten helemaal geen aantrekkelijk afzetgebied is. We zijn te klein en onze zorgverzekeraars willen niet te veel voor de geneesmiddelen betalen. Omdat wij niet te veel voor onze zorgpremie willen betalen. Hulshof: "Zo zie je dat voor bepaalde tabletten in Nederland maar vier cent wordt betaald, maar in Duitsland 32 cent."

En dan weet je het natuurlijk wel als fabrikant.

Preferentiebeleid

Een groot deel van de zorgverzekeraars bepaalt welke medicijnen worden vergoed. Dat wordt ook wel het - met de overheid afgesproken - voorkeurs- of preferentiebeleid genoemd. Daarbij kiezen de grote zorgverzekeraars vaak voor de goedkope variant. "Zij hebben dan van één middel allemaal hetzelfde merk gekozen", zegt Hulshof. "En dat is vragen om problemen."

Want er hoeft maar iets mis te gaan bij zo'n fabrikant - meestal uit een lagelonenland als China of India - en de aanvoer van geneesmiddelen loopt vertraging op of stopt. "Dat is ook iets wat ik teleurstellend vind aan onze minister. Hij zegt 'ik kan het niet binnen een week oplossen'. Maar ik denk dat als hij zegt: 'we gaan niet naar één middel maar naar drie middelen', we in ieder geval de kansen op een tekort spreiden. Dat zou een van de oplossingen kunnen zijn."