Ajax-keeper Gorter krijgt contractverlenging en maakt seizoen af in Schotland

Gorter kwam in 2021 over van Go Ahead Eagles, waar hij het seizoen ervoor een goede indruk had achtergelaten op het tweede niveau. De geboren Amsterdammer hield dat jaar liefst 25 keer de nul en pakte daarmee een Nederlands record.

Keeperswissel

Bij Ajax wist Gorter nog maar weinig indruk te maken. Zijn meeste wedstrijden speelde hij voor Jong Ajax; voor het eerste kwam hij maar drie keer uit. Gorter moest het meestal afleggen tegen keepers als Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg. Na mindere prestaties van Pasveer nam Ajax deze winter doelman Geronimo Rulli van het Spaanse Villareal over. Daardoor namen de kansen op speeltijd voor Gorter nog verder af.

Met Aberdeen gaat het de laatste weken niet best. De ploeg, die nu zevende staat, werd vorige week door een Schotse zesdeklasser uit de beker gegooid. Afgelopen weekend ging het opnieuw mis voor Aberdeen, toen werd er met 6-0 van middenmoter Hibernian verloren.