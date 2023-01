Kale en Kokkie genieten van Heitinga bij Ajax 1: "Hij is Ajacied in hart en nieren"

Het was geen pretje om Ajacied te zijn de afgelopen tijd, maar er is eindelijk misschien een beetje licht aan het einde van de tunnel. Ajax wint van Excelsior en trainer Alfred Schreuder is vervangen door John Heitinga. Rasajacieden Kale en Kokkie zijn er blij mee en zien het liefst naast Heitinga iemand staan met ervaring.

Heitinga volgt Alfred Schreuder op, die donderdag ontslagen werd na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. De interim-trainer van Ajax stond vrijdag al voor de groep tijdens de uitlooptraining en was de trainer van Jong Ajax. Kale is blij met de aanstelling van Johnny Heitinga. "Hij is een Ajacied in hart en nieren", vertelt hij.

Maar of Heitinga ook de trainer van Ajax 1 moet blijven is nog even de vraag, volgens Kale en Kokkie. "Laten we zuinig zijn op Heitinga en zet naast hem een man met ervaring", vertelt Kokkie. Waar de mannen het wel over eens zijn: Winston Bogarde moet terugkeren bij Ajax. "Van der Sar word wakker", roept Kokkie.