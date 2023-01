Heitinga heeft genoten tijdens zijn debuut, maar is ook duidelijk: "Ik heb me ook echt geïrriteerd"

Johnny Heitinga vertelt in zijn eerste persconferentie na de wedstrijd tegen Exselsior over de afgelopen hectische dagen bij Ajax en geeft zijn analyse op de wedstrijd tegen de ploeg uit Rotterdam. "Je bent Ajacied, de club komt en vraagt of je wilt helpen. Dan sta je er om er voor de club te zijn", vertelt hij. Heitinga volgt Alfred Schreuder op, die donderdag ontslagen werd na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. Heitinga stond vrijdag al voor de groep tijdens de uitlooptraining en was trainer van Jong Ajax.