Ajax ontslaat Alfred Schreuder na zevende competitiewedstrijd zonder overwinning

Van der Sar noemde de keuze "een pijnlijke, maar ook noodzakelijke beslissing." Van der Sar informeerde Schreuder kort na de wedstrijd over het ontslag: "We hebben hem apart genomen en verteld dat het vele puntverlies niet des Ajax is."

Op de vraag hoe hij daarop reageerde, antwoordde de oud-keeper: "Dat houden we onder elkaar." Of Ajax op korte termijn een interim-trainer aanstelt of al snel voor een vaste trainer gaat, hield Van der Sar in het midden.

Niet alleen Schreuder is de laan uitgestuurd, ook assistent Matthias Kaltenbach heeft te horen gekregen dat hij moet vertrekken. De Duitser, die eerder bij TSG 1899 Hoffenheim werkte, werd op voorspraak van Schreuder naar Ajax gehaald.

Transfers

Schreuder, die in het seizoen 2018/2019 al eens assistent was bij Ajax, begon afgelopen zomer als hoofdtrainer, waar hij de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag opvolgde. Al in de eerste transferperiode zag de trainer een groot aantal spelers vertrekken. Daartegenover stond de komst van spelers als Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey en Francisco Conceição, maar een groot deel van de nieuwe spelers heeft nog niet kunnen overtuigen.

De tegenvallende resultaten hielpen daar niet bij. Aan het begin van het seizoen bleef het bij grote nederlagen in de Champions League. Later kwam ook in de eredivisie de klad erin. Na een geflatteerde 1-4 overwinning bij RKC op 22 oktober volgden er zeven eredivisiewedstrijden voor Ajax, waarvan de ploeg er niet één wist te winnen.

Gelijkspel Volendam

Ook FC Volendam, dat nu zeventiende staat in de eredivisie, wist stand te houden tegen Ajax, dat na 59 minuten serieus rekening moest houden met een nederlaag in de Arena. Een goal van Mohammed Kudus in de 80e minuut voor Ajax voorkwam dat. Voor Schreuder is het in ieder geval niet genoeg om aan te blijven.