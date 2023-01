John Heitinga zondag als interim-trainer op de Ajax-bank tegen Excelsior

Afgelopen week kwam al naar buiten dat Ajax Heitinga zag als mogelijke nieuwe assistent van Schreuder. Maar zo ver kwam het na het debacle tegen Volendam dus niet. Met Heitinga krijgt Ajax een echte clubman als interim-trainer. Als zesjarig jongetje al kwam Heitinga in de jeugdopleiding van Ajax terecht. In twee periodes kwam Heitinga tot 217 wedstrijden in Ajax 1.

Na het einde van zijn spelerscarrière in 2016 bleef Heitinga in dienst van Ajax. Hij trainde verschillende jeugdteams. Sinds 2021 was Heitinga coach van Jong Ajax. Onduidelijk is nog voor welke termijn Ajax Heitinga heeft aangesteld als interim-trainer.

Zondag nemen Ajax en Heitinga het om 14.30 uur in Rotterdam op tegen Excelsior.