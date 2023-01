Fans na ontslag Schreuder ook kritisch op spelers: "Bergwijn stop ik op m'n 85e nog wel af"

Toch is de algehele mening op de markt vooral dat het ontslag van Schreuder onvermijdelijk was. "Hij moest gewoon echt weg. We zaten gisteren op de tribune en zagen dat het hele voetbal weg was. Het plezier is weg, het publiek vindt er niks meer aan. Dit had al veel eerder gemoeten." Een ander is het daar mee eens. "Ik sta versteld dat het zo lang heeft geduurd voordat er stappen zijn genomen. Dit had al veel eerder moeten gebeuren."

Van Gaal

Maar er is dus ook kritiek op de spelers en op algemeen directeur Edwin van der Sar. "Wat die man uitstraalt is eigenlijk wat je ook terug ziet op het veld." En ook over de opvolger van Schreuder heeft een van de fans wel een idee. "Heitinga moet het nu misschien overnemen, maar die jongen kan het ook niet even snel oplossen. Je heb nu echt een ervaren trainer als Van Gaal of Advocaat nodig die die jongens gewoon weer het vertrouwen en het plezier in het spel teruggeeft."