Student Melle spant zaak aan tegen gemeente om energietoeslag: "Heb moeite met rondkomen"

Student Melle van der Geest (24) staat vandaag in de rechtbank tegenover de gemeente Amsterdam. Zijn eis: de energietoeslag van in totaal 1800 euro, die ook andere mensen met een laag inkomen hebben gekregen. De gemeente sluit op dit moment studenten uit van de regeling.

Samen met juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted (LAW) spande Melle de rechtszaak aan. Het is niet de eerste keer dat een student een gemeente voor de rechter sleept om deze reden. Een Nijmeegse student kreeg in augustus al gelijk van de rechtbank in Arnhem. Daan Swildens van LAW staat Melle bij tijdens de rechtszaak. "Er wordt een onrechtvaardig onderscheid gemaakt tussen studenten en niet-studenten", zegt hij. "Studenten als Melle moeten worden vergeleken met sociale minima en niet als groep uitsluiten."

De gemeente is het daar niet mee eens. "Die minima zijn kwetsbaarder. Daar is geen veerkracht", zegt Mirjam Mulders, beleidsmedewerker, tegen de rechter. "De situatie van studenten is vaak tijdelijk en ze kunnen vaak een beroep doen op hun ouders, meer lenen of meer werken."

"Dat is makkelijk praten", vindt Melle. "Het is niet vanzelfsprekend dat je ouders je financieel kunnen ondersteunen." Zelf doet hij twee voltijdstudies. "Ik hou geen tijd over om hiernaast genoeg te werken en ik leen al maximaal."

Overcompenseren

Volgens de gemeente is de woonsituatie van studenten ook 'significant anders' dan minima. "Ze wonen bijvoorbeeld met meerdere mensen en op kamers die een stuk kleiner zijn", zegt beleidsadviseur Geerten Kruis. Mulders vult aan: "Het risico op overcompenseren is groter dan bij andere mensen met een laag inkomen, door de diversiteit van de groep."

Ander potje

In sommige andere gemeenten krijgen studenten wel energietoeslag. De gemeente Amsterdam heeft wel een potje beschikbaar voor mensen die in grote financiële nood verkeren, waarbij bijvoorbeeld de energie wordt afgesloten. Dat gaat via een andere bijstandsregeling en studenten kunnen hier ook een beroep op doen. "Maar dat is een heel ander instrument met andere eisen", zegt Swildens. De gemeente beaamt dat.

LAW startte in september vorig jaar een actie waarbij ze studenten willen helpen met het krijgen van energietoeslag. Hier hebben zich tienduizend studenten voor aangemeld. De uitspraak over de zaak van Melle wordt op 14 maart gedaan. Als hij gelijk krijgt, is dat dus goed nieuws voor deze groep.