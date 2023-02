Bewoners Tuindorp Oostzaan gaan autodelen: "We willen de buurt groener maken"

Meer dan twintig inwoners van Tuindorp Oostzaan in Noord stappen deze week over op elektrische deelauto's. Er komen vier auto's in de buurt te staan en bewoners doen op den duur hun eigen auto's weg. Bedenker Arne van Huis hoopt dat dit pas het begin is en meer Amsterdammers zich bij het initiatief aansluiten.

Het gaat om een pilot van zes maanden. Het idee voor de buurtauto's ontstond toen initiatiefnemer Arne van Huis een advertentie voor autodelen voorbij zag komen en besefte hoeveel auto's in zijn buurt onnodig parkeerplekken bezet hielden. Daarop startte hij met buurtbewoners een coöperatie. Van Huis: "De belangrijkste motivatie was om de CO2-uitstoot terug te dringen en de buurt groener te maken. Een mooi neveneffect is dat ik nu veel meer contact met mijn buren heb, dus het is de sociale cohesie echt ten goede gekomen."

Deelautoprojecten Autodelen is niet nieuw in de stad. Zo riep de gemeente Amsterdammers met een parkeervergunning eerder al op om hun eigen auto weg te doen en startten bewoners in De Pijp in samenwerking met de gemeente een project met zes deelparkeerplekken. Bijzonder aan de pilot in Tuindorp Oostzaan is dat het initiatief geheel vanuit de inwoners kwam.

De aangesloten buurtbewoners kunnen via een app een auto reserveren om mee op stap te gaan. Zij betalen een voorschot op basis van het verwachte aantal kilometers, en aan het einde van de maand wordt dat verrekend op basis van het werkelijke gebruik. Autodeler Wouter Sessink denkt maandelijks zo'n 300 euro te gaan betalen, evenveel als voor zijn zestien jaar oude benzineauto: "Ik dacht: ik kan nu elektrisch gaan rijden in een nieuwe auto voor hetzelfde bedrag als ik nu betaal aan mijn benzineauto. Daar hoefde ik geen twee keer over na te denken."

Beschikbaarheid Tijdens de proefperiode moeten er nog een aantal dingen duidelijk worden, bijvoorbeeld of er genoeg auto's zijn voor alle deelnemers. Sessink: "Ik weet niet zeker of er altijd een auto beschikbaar is als ik hem nodig heb, dus daar ben ik erg benieuwd naar, maar in andere steden lijkt het goed te werken." Voor het onderhoud worden zogenaamde 'auto-ouders' aangesteld, die erop moeten toezien dat de auto's schoon blijven en zo nu en dan door de wasstraat gaan. De initiatiefnemers hopen dat meer Noorderlingen zich aansluiten bij hun coöperatie. Van Huis: "Ik verwacht dat er nog meer interesse zal komen nu de auto's geleverd zijn. Het doel is natuurlijk dat er straks minder auto's in de buurt staan." Maar of zijn eigen auto al de deur uit is? "De proefperiode van een half jaar is net begonnen, dus ik moet eerlijk bekennen dat ik mijn eigen auto nog niet heb weggedaan."