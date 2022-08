Gemeente hoopt Amsterdammers met 'experiment' te overtuigen auto weg te doen

In de mail stelt de gemeente dat de autobezitters er financieel op vooruit gaan. " Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en kost al snel zo’n 250 tot 450 euro per maand. En dat is nog exclusief de brandstofkosten. Als we auto’s met elkaar delen worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en bespaart u tot wel honderden euro’s per maand. En het is nog duurzaam en goed voor de luchtkwaliteit ook."

Ook wijst de gemeente erop dat de stad groeit. Dat zou ook gelden voor het aantal auto's op straat. "We ondernemen verschillende maatregelen om het autogebruik terug te dringen en zo ruimte te maken op straat voor leefbaarheid, groen, spelen, fietsers en voetgangers."