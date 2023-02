Maandenlange renovatie hal Centraal Station van start

De renovatie en restauratie moet ervoor zorgen dat de stationshal zijn oorspronkelijke karakter terugkrijgt. "Zoals dat architect Pierre Cuypers voor ogen stond in 1889, bij de oplevering van het station", aldus ProRail.

In de Oostvleugel, die de hal met de Oosttunnel verbindt, wordt de binnenzijde gerenoveerd. Daarbij worden de vloertegels vervangen en worden de kolommen afgewerkt met metalen bekleding, net zoals in de Westvleugel. Ook worden roosterplafonds, verlichting en technische installaties (omroep, brandmelding, camera’s) vervangen.

Cuyperstrap buiten gebruik

De Cuyperstrap, die in 2020 werd geopend, is tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. Reizigers kunnen de komende maanden dus niet vanuit de metrohal rechtstreeks de stationshal inlopen. Vanuit de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het stationsplein is de metrohal wel direct te bereiken.

Vanaf 2024 worden de rijtuigkappen en de luifel aan de centrumzijde van het station teruggeplaatst. Die zijn destijds met de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn verwijderd en tijdelijk opgeslagen. In een latere vervolgfase, rond 2030, komt er een loopbrug met balkons op de eerste verdieping, waar nu kantoorruimtes zijn. Ook gaan monumentale kroonluchters de hal verlichten.

De geornamenteerde plafonds, het verfijnde metselwerk en de monumentale kolommen worden dan ook gerestaureerd.