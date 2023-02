Erotische bingo in De Doffer: "Nog steeds een taboe rondom seks bij vrouwen"

Geen saaie prijzen bij de bingo in Café de Doffer in De Negen Straatjes. Met het organiseren van vrouwvriendelijke erotische feestjes hopen de organisatoren het taboe rondom seksualiteit bij vrouwen te doorbreken.

"Je merkt gewoon dat het onder vrouwen moeilijker is om erover te praten", zegt een andere bezoeker. "Bij mannen is dat anders, die zijn er open over. Dus ik vind het hartstikke goed dat er over gepraat kan worden, ik vind het heel normaal."

Maar taboedoorbrekend of niet, de bingo moet natuurlijk ook gewonnen worden. Eén deelnemer hoopt een satisfyer te winnen, een ander laat zich liever verrassen: "Misschien iets dat ze net op de markt hebben gebracht. Dat lijkt me leuk om toe te voegen aan mijn collectie."