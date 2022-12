Clitoris niet volledig afgebeeld in alle biologieboeken: "Vergroot taboe op vrouwelijke seksualiteit"

Het is groter dan je met het blote oog ziet en de helft van de wereldbevolking heeft er een: de clitoris. In mei 2021 verscheen het eerste Nederlandse biologieboek waar het vrouwelijk genotsorgaan volledig in stond afgebeeld. Uit onderzoek van AT5 blijkt nu dat nog steeds niet in alle biologieboeken de clitoris volledig staat afgebeeld.

Dagelijks ziet specialist seksuele ontwikkeling Anna Jansen in haar werk onwetendheid voorbij komen. "Waar ik ook kom, of het nou is bij studenten, zorgprofessionals of kinderopvangmedewerkers, men weet vaak niet hoe de clitoris er in zijn volledigheid uitziet".

"Zonde en eigenlijk ook schadelijk, omdat daarmee heel veel kennis niet wordt doorgegeven en aangereikt aan jongeren", zegt Ylanga van der Geld, seksuoloog van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). In het biologieboek Nectar van uitgeverij Noordhoff wijst Van der Geld aan dat de clitoris afgebeeld staat als een klein puntje. "Dat klopt natuurlijk niet, want het is een heel orgaan."

Als bestuurslid zet Jansen zich in voor Stichting Seksueel Welzijn Nederland (SWN). Een stichting die werd opgericht door de in januari overleden hoogleraar Amsterdamse hoogleraar seksuologie Ellen Laan. AT5 sprak Laan vlak voor haar overlijden over één van haar missies: "De clitoris in de biologieboeken". Reden voor ons om uit te zoeken hoe het daarmee staat.

De ontdekking van de clitoris

Maar eerst duiken we even de geschiedenis in. Al voor Christus wordt er over de clitoris geschreven, maar het is de 16e eeuw als de Italiaanse chirurg Matteo Realdo Colombo (1516-1559) en nog geen twee jaar later de anatoom Gabriele Falloppio (1523-1562) claimen de clitoris te hebben ontdekt, maar bij beide doktoren is er alleen aandacht voor het knopje. Het is de Nederlandse dokter en anatoom Reinier de Graaf (1641-1673) die in 1672 de clitoris in zijn volledigheid ontdekt.

Vanaf dat moment staat de clitoris af en aan volledig weergegeven in de boeken, maar ook met regelmaat verkeerd afgebeeld of helemaal weggelaten. De Australische uroloog Helen O'Connell doet in 1998 opnieuw grondig onderzoek naar de clitoris en ontdekt dat nog steeds belangrijke informatie achterwege is gelaten. Ze zet daarmee het volledig afbeelden van de clitoris opnieuw op de kaart.