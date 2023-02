"Onwerkbare situatie op Plein '40 '45 dreigt door intimiderend overheidsgedrag"

D66 en JA21 willen morgen een debat met wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) over de manier waarop de gemeente met marktkooplui op Plein '40 '45 in Nieuw-West omgaat.

"Uit mijn contacten met de marktondernemers van Plein 40-45 blijkt dat er een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan, die op korte termijn negatief impact heeft op het functioneren van de markt en op de marktondernemers", schrijft D66-raadslid Erik Schmit.

Vorige week bracht Het Parool een brief van ombudsman Munish Ramlal naar buiten. In die brief stond dat de gemeente de marktkooplui boetes geeft die lastig te voorkomen zijn. Hij sprak van 'intimiderend overheidsgedrag'. Zo zouden handhavers bijvoorbeeld de enige uitgang van het pand geblokkeerd hebben en kregen ondernemers die vervolgens via het fietspad vertrokken een boete.

Het is nog niet duidelijk of het debat daadwerkelijk plaatsvindt, dat wordt morgenmiddag aan het begin van de vergadering in de Stopera besloten.