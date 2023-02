Bewoners Conradstraat krijgen na wateroverlast deze week tijdelijke woning

De bewoners van de Conradstraat die te maken hebben met ernstige wateroverlast, hebben van woningcorporatie Eigen Haard een tijdelijke woning in de buurt aangeboden gekregen. In de straat op de Oostelijke Eilanden hebben de bewoners al weken last van water dat via de grond omhoog komt.

In totaal hebben acht huishoudens in de straat te maken met de overlast. Een van de bewoners heeft zelf een tijdelijk onderkomen geregeld. De rest krijgt een wisselwoning van Eigen Haard.

Het probleem speelt al weken; één van de bewoners heeft zelfs al maanden last van de wateroverlast. Drie weken geleden ging AT5 al langs bij bewoner Sean, die zijn slaapkamer in een ‘tikibad’ zag veranderen.

Sean was niet de enige in de straat die met de problemen te maken had. In de woning van een buurman was het zo vochtig, dat er paddenstoelen aan de muur groeiden.

Wachten op hulp

Het duurde vervolgens lang voordat de woningcorporatie te hulp schoot, want twee weken na het eerste bezoek aan Sean was er nog altijd niets aan de problemen gedaan.

Vorige week drong wethouder Zita Pels er nog op aan dat de bewoners, die nu zijn opgevangen in een hotel, snel een vervangende woning moeten krijgen. Daarbij gaf de wethouder ook aan dat ze vindt dat woningcorporaties sneller op dit soort situaties moeten reageren.

In de buurt

Ook de plek van de nieuwe woning werd een kwestie. Eigen Haard had de gedupeerden een tijdelijke woning aangeboden in Amstelveen. De bewoners weigerden op dat aanbod in te gaan, omdat ze dat te ver weg vinden.

Eigen Haard laat weten dat er vijf woningen in het centrum zijn geregeld. Voor twee huishoudens is een woning in Oost gevonden. Omdat die nog ingericht moet worden, is het nog onduidelijk wanneer zij kunnen verhuizen.

Geld

Nu de woningen zijn geregeld, is er tussen bewoners en Eigen Haard nog wel discussie over een eventuele vergoeding. Bewoners zijn van mening dat ze daar recht op hebben. Volgens hen zegt Eigen Haard dat ze daarvoor hun verzekering moeten aanspreken.

Tegenover AT5 zegt een woordvoerder van de woningcorporatie dat de focus voorlopig op de verhuizing ligt en het gesprek over een eventuele vergoeding daarna verdergaat.