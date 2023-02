Gemeente doneert ruim 900.000 euro aan slachtofferhulp Turkije en Syrië

Samen met Rotterdam doneert de gemeente Amsterdam één euro per inwoner aan het Rode Kruis voor de hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In het geval van Amsterdam betekent het dat er 905.000 euro aan de hulporganisatie wordt gegeven. Rotterdam telt 663.583 inwoners.

In een gebied dat delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië bestrijkt, vonden gisteren twee aardbevingen plaats. Het dodental in beide landen is inmiddels opgelopen naar 5200. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in totaal 23 miljoen mensen getroffen door de natuurramp.

'Verschrikkelijk leed'

Bij veel Turkse en Syrische Amsterdammers kwam het nieuws gister hard aan. Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse Vereniging HTiB, gaf al aan dat veel mensen met familie in het rampgebied zich machteloos voelen: "Je kunt niet meehelpen, want je zit zo ver weg. Het enige wat je kunt doen is solidair zijn."

Burgemeester Femke Halsema liet gisteren weten dat ze meeleeft met de slachtoffers. "Wat een verschrikkelijk leed en verdriet voor alle mensen die dit overkomt", schreef ze op Instagram. "Ik leef diep met iedereen mee en wens hen heel veel sterkte."