Vier op de tien docenten middelbare school maakten dit jaar antisemitisme mee

42 procent van de docenten in het middelbaar onderwijs was het afgelopen jaar getuige van 'antisemitische voorvallen' in de klas. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting werd gemaakt. Volgens de onderzoekers is antisemitisme in de klas net als in de samenleving een hardnekkig probleem.

Aan het onderzoek over antisemitisme in het voortgezet onderwijs deden 432 docenten mee. De meeste voorvallen gaan om scheldpartijen en beledigingen die niet tegen specifieke personen zijn gericht, zeggen de onderzoekers. 14 procent van de docenten zegt dit jaar te hebben meegemaakt dat de Holocaust in de klas gebagatelliseerd of ontkend werd.

Voetbal en Midden-Oostenconflict

Een derde van de leraren noemt voetbal als meest voorkomende context waarin Joden als groep beledigd worden. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met de rivaliteit die er heerst tussen de verschillende voetbalclubs: "Het manifesteert zich dus ook buiten voetbalstadions op middelbare scholen."

Ook het Midden-Oostenconflict tussen Israël en de Palestijnen wordt door een derde van de docenten genoemd als aanleiding voor antisemitisme in de klas.

Het onderzoek werd twee keer eerder uitgevoerd. In 2004 zei de helft van de docenten antisemitisme meegemaakt te hebben in de klas, in 2013 lag dat percentage nog op 35 procent.

Afkomst

Tel je alle gevallen bij elkaar op, dan komen de meeste scheldpartijen en beledigingen van jongens die een westerse achtergrond hebben. Verhoudingsgewijs zijn het vaker leerlingen van Nederlands-Turkse of Nederlands-Marokkaanse afkomst die hiermee in verband worden gebracht. Dat aandeel is vergeleken met 2013 gestegen, stellen de onderzoekers.

Waar het bij westerse leerlingen vaker gaat om voetbalgerelateerd antisemitisme, heeft het in het geval van de Nederlands-Turkse of Nederlands-Marokkaanse leerlingen vaker te maken met het Midden-Oostenconflict.