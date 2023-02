Blowen op de Wallen vanaf half mei verboden

Het verbod op gebruik van softdrugs in de openbare ruimte moet de overlast verminderen. Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ze het blowverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil opnemen en dat zowel agenten als handhavers daardoor eventueel boetes kunnen uitdelen.

De gemeente stelt dat binnenstadbewoners 'structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte' hebben. Vooral 's nachts zou het grimmig kunnen worden, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners, de leefbaarheid en veiligheid.

"De uitvoering in de praktijk is evenwel complex en zal steeds gewogen moeten worden in het licht van de andere problematiek in het gebied op het moment", schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. "Als handhavingslijn is afgesproken dat bij overtredingen zoveel mogelijk wordt aangesproken, bij herhaling wordt gewaarschuwd en pas bij excessen wordt geverbaliseerd. Waar mogelijk worden gezamenlijke handhavingsacties uitgevoerd."

Terrassen

De gemeente gaat daarnaast onderzoeken of een afhaalverbod voor softdrugs van 16.00 uur tot 01.00 uur van donderdag tot en met zondag juridisch haalbaar en te handhaven is. Mocht het blowverbod op straat niet voldoende zijn, dan wordt er ook gekeken of blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied verboden kan worden.

Andere maatregelen die vorig jaar gepresenteerd werden zijn het aanscherpen van het alcoholverkoopverbod en het vervroegen van sluitingstijden voor horeca en prostitutieramen. Deze maatregelen moeten nog voor de zomer van kracht worden, laat de gemeente vandaag weten. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben vanaf deze week vier weken de tijd om op de plannen te reageren.