Drogist aan Bijlmerplein voor de tweede keer in drie dagen overvallen

Een drogist aan het Bijlmerplein is vanavond rond 18.10 uur overvallen. Afgelopen donderdag was de winkel ook al het doelwit van een overval.

Snel na de overval riep de politie door middel van een Burgernet-melding op om naar twee verdachten uit te kijken. Een man met een zwart regenjack met wit logo en zwarte handschoenen en een man met een zwarte jas met een witte rand en een gebleekte broek. Ze vluchtten in de richting van de H-buurt. De verdachten zijn nog altijd niet aangehouden.



Donderdag ging het om één verdachte. Hij had een vuurwapen bij zich waarmee hij het personeel bedreigde. De politie kon toen niet zeggen of de man buit had gemaakt. Of de verdachten vanavond buit hebben gemaakt is ook niet duidelijk.