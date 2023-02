Kale prijst zet van Ajax-trainer Heitinga na "draak van een eerste helft"

Het ging met hangen en wurgen tegen RKC (3-1) , maar voor het eerst sinds oktober kon er weer eens gejuicht worden in de Arena. Kale, die het vandaag nog even zonder Kokkie moest doen, spreekt van 'een draak van een eerste helft', maar is opnieuw positief over trainer John Heitinga.

"RKC heeft zich goed voorbereid. Het was lastig tegen ze voetballen. Maar Ajax had het niet goed voor elkaar. Al met al liep het met een sisser af. Ik had er na de eerste helft geen goed gevoel over, hoor. Ik dacht: Jezus, waar gaan we naartoe met z'n allen."

Maar Kale is ook positief over trainer John Heitinga, die Ajax met een paar omzettingen in de tweede helft aan het voetballen kreeg. "Het getuigt van inzicht om de boel rigoureus om te gooien. Dit is wel een examendingetje geweest."