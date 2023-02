Meer tickets voor eerder uitverkochte Vermeer-tentoonstelling

De belangstelling is enorm: de 450.000 beschikbare kaartjes waren binnen een paar dagen weg. In het programma Buitenhof zei directeur Taco Dibbits dat er bewust niet meer tickets werden verkocht: "Het is natuurlijk een balans, want je wil dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien."

Dibbits liet toen ook al weten dat het museum zou bekijken of het mogelijk was extra tickets aan te bieden. Bijvoorbeeld door extra avonden open te gaan, of door tijdens de normale openingstijden meer bezoekers binnen te laten.

Daluren

Een woordvoerder van het museum laat weten dat er de afgelopen dagen is gemonitord op welke momenten het rustig is. Op die tijden (vroeg in de ochtend en laat in de middag) komen nu meer tickets vrij. Het museum gaat vooralsnog niet op extra avonden open.

Door de vrijgekomen tickets is er opnieuw een stormloop ontstaan, waardoor de website van het Rijks vaak overbelast is. In dat geval is op de site te lezen dat de ticketshop 'even gesloten' is: "Probeer het later nog eens."