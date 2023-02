Stad nl Drie keer draaien en één kiezen: tattooshop gaat viral op TikTok met kauwgomballen-tattoos

Een tattoo zetten met behulp van een kauwgomballen-apparaat: dat is sinds een maand erg populair onder toeristen die de stad bezoeken. De oorzaak? Een tattooshop in de Spuistraat, die het apparaat voor de deur heeft staan, gaat viral op TikTok: "Het is overal te zien."

Een oog, een schorpioen of een kleine vogel: dat zijn de keuzes voor een Franse toerist, die net drie keer aan het apparaat heeft gedraaid. In plaats van kauwgomballen komen er ballen met tattooplaatjes uitgerold. Voor 70 euro mogen klanten drie gokjes wagen, om er vervolgens eentje te kiezen: "Ik denk dat het de vogel wordt", laat ze weten. Sinds een maand staan er steeds meer groepen toeristen op de stoep bij de tattoowinkel in de Spuistraat. "Hiervoor was het ook al druk, maar sinds kort is het ontploft", vertelt eigenaar Sarah Bargstani. "Uit België, Duitsland, Scandinavië; maar vooral het Verenigd Koninkrijk."

Quote "We zagen het op Tiktok, daarom zijn we gekomen" Britse toerist

De oorzaak van die populariteit? "Ik zag het op TikTok", is in de meeste gevallen het antwoord. "Het zag er leuk uit", zegt één van de bezoekers, terwijl ze een tattoo op haar enkel laat zetten. Niet iedereen is blij met de drie keuzes die ze door het apparaat voorgeschoteld krijgen. "Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat ze teleurgesteld zijn", zegt Bargstani. "Dan krijgen ze een extra kans. Ik laat mensen niet huilend naar huis gaan."

Voor de patatzaak in de Runstraat staan ook flinke rijen

TikTok speelt steeds vaker een rol in de keuzes die toerisme maken als ze in de stad zijn. Voor de deur van een patatzaak in de Runstraat staan er door het sociale medium al een paar maanden lange rijen. Tot onvrede van buurtbewoners die het soms te druk vinden worden en last hebben van het afval dat klanten achterlaten. Bargstani ziet haar tattoozaak nog niet zo snel voor overlast zorgen. "Nee hoor, dan begin ik gewoon een nieuwe zaak. Het wordt hier toch een beetje klein."