Alvast binnenkijken bij de nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan IJzijde CS

Samen met omgevingsmanger Rob Gordijn lopen we de nieuwe fietsenstalling binnen. Een enorme ruimte, brandschoon en enkel gevuld met fietsenrekken. Op de achtergrond draait de muziek al en op de schermen zijn de vertrektijden van treinen te zien.



Gordijn, die sinds de start van de werkzaamheden in 2021 betrokken is bij het project, is trots op het eindresultaat. ''Het is een luxe uitvoering van een fietsenstalling geworden.'' De bouw van de stalling is een uitdagend project geweest, legt hij uit. ''We hebben hem gebouwd in het IJ over de Noord-Zuidlijn.''

Om dat voor elkaar te krijgen is de fietsenstalling niet ter plekke gebouwd maar in drie losse delen op een locatie in het Westelijk Havengebied. ''Die losse delen zijn vervolgens over het water getransporteerd naar de locatie achter het Centraal Station en daar aan elkaar gemaakt.''

Van deze prefabricatie is niks meer terug te zien behalve een aanwijzing op de grond voor de oplettende Amsterdammer.