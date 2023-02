Vele tientallen taxichauffeurs demonstreren bij Stopera

"Laten we hand in hand staan vandaag en opkomen voor onze rechten"

"Iedereen met een blauw kenteken wees erbij, ochtend- middag- avondploeg we zijn allemaal één!", liet de chauffeur weten. "En deze problemen gaan ons allemaal aan! Laten we hand in hand staan vandaag en opkomen voor onze rechten zoals alle andere sectoren dat ook doen tegen het kromme beleid."

Een woordvoerder van de politie zei dat agenten met de chauffeurs in gesprek zijn. Ze proberen de chauffeurs zover te krijgen dat ze het andere verkeer niet meer belemmeren. "Er is begrip en ruimte voor protest, het mag geuit worden, alleen mogen andere mensen in het verkeer of het ov niet de dupe worden", zegt de politiewoordvoerder. "En dat is nu wel het geval. We proberen er samen uit te komen, demonstreren mag, maar het overige verkeer mag er geen hinder van ondervinden."