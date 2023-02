AED-kastje 'niet overal binnen bereik', maar volgens de gemeente is hulpverlening op orde

Je hebt ze vast wel eens aan de muur zien hangen: de groene kastjes met daarin een automatische externe defibrillator (AED), die vrijwillige hulpverleners gebruiken om iemand te reanimeren. In Nederland is er op de meeste plekken wel één in de buurt, maar in Amsterdam zouden de kastjes verder uit elkaar liggen. Stichting HartslagNu vindt dat daar snel verbetering in moet komen, maar de gemeente denkt dat het netwerk van professionals met een mobiele AED al dekkend genoeg is.

"Zoals het nu is georganiseerd, is het niet slecht'', zegt HartslagNu-bestuurder Aart Bosmans als hij naar de huidige situatie in de stad kijkt. Maar volgens hem zou het wel sneller kunnen.

Bosmans ontwikkelde met HartslagNu zelf een systeem dat daarvoor moet zorgen. Het werd bedacht voor de meer afgelegen plekken in Nederland, waar de aanrijtijden van de hulpdiensten langer zijn. Inmiddels wordt Hartslag Nu overal in Nederland gebruikt: ook in Amsterdam. Via de app krijgen vrijwillige hulpverleners (allemaal hebben ze een reanimatiecursus gedaan) een melding als iemand bij hen in de buurt een hartaanval heeft gekregen.

Zes minuten

Het meldingssysteem selecteert zelf mensen die rechtstreeks naar het slachtoffer toe gaan, een ander deel wordt opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED op te halen. "Burgers die dichtbij zijn, kunnen de reanimatie opstarten", legt Bosmans uit. "Die zorgen ervoor dat de circulatie weer op gang wordt gebracht en maken het hart 'gevoeliger' voor de schok die een defibrillator geeft." Die tijd kunnen andere vrijwilligers dan weer gebruiken om een reanimatie-kit uit een kast te pakken.

Omdat de overlevingskans het grootst is wanneer iemand binnen zes minuten gereanimeerd wordt, hebben de Hartstichting en HartslagNu het liefst dat er in alle gemeenten in Nederland binnen hemelsbreed 500 meter een AED-kast te vinden is. "We willen dat je een patiënt binnen zes minuten kunt behandelen", legt Bosmans uit. "Iedere minuut daarna neemt de kans op overleving met tien procent af."

Om daarvoor te kunnen zorgen, moet er eigenlijk overal een kastje in de buurt zijn, maar dat is in Amsterdam lang niet overal het geval. Uit cijfers van HartslagNu blijkt dat de gemiddelde afstand een AED in de stad (716 meter) een stuk hoger ligt dan die standaard van 500 meter. Hoger ook dan het gemiddelde in heel Nederland (495 meter). "En daarbij moet je ook bedenken dat op sommige plekken in Amsterdam de afstand nóg korter dan 500 meter moet zijn. Bijvoorbeeld in het centrum, waar je met de grachten te maken hebt."

Kilometer

Bosmans pakt er een paar uitschieters bij, zoals het postcodegebied 1033 BL in Tuindorp Oostzaan. Uit dat stukje Noord kwamen het afgelopen jaar meer dan twintig reanimatiemeldingen, terwijl de dichtstbijzijnde AED-kast op meer dan een kilometer afstand ligt. In een gebied in de Osdorper Ban ligt het kastje op 800 meter afstand: ook daar waren vorig jaar meer dan twintig meldingen.