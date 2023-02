Museumbrug dicht voor auto's en fietsers: ''Worden zes pittige weken voor het verkeer''

De Museumbrug is vanaf vandaag ruim zes weken afgesloten voor auto's en fietsers. De brug krijgt een nieuwe inrichting met éénrichtingsverkeer voor auto's en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Wendy Schipper over de impact van de afsluiting.

De Museumbrug is nog open als we komen filmen en wordt dus nog door heel veel Amsterdammers en toeristen gebruikt. Als we voorbijgangers vragen wat ze van de afsluiting vinden krijgen we dan ook gemengde reacties. ''Beetje onhandig voor zo'n grote drukke stad'', vertelt een dame. En vanuit een auto horen we: ''Niet fijn, en elke straat die je in wil rijden is ook opgebroken.'' Maar er zijn ook optimisten. ''Ik vind het niet erg, stukje omfietsen is goed voor je.''