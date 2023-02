Twee nieuwe vrouwenrechtswinkels geopend: "We willen graag de toegang tot het recht verbeteren voor vrouwen"

In Amsterdam zijn naast de locatie in West twee nieuwe vrouwenrechtswinkels geopend: één in Zuidoost en één in Noord. In Amsterdam Informeert spreken we Yasemin Savci, juridisch adviseur op de onlangs geopende locatie in Noord.

De vrouwenrechtswinkel Amsterdam is opgericht in september 2021 door de Amsterdam Law Hub (Universiteit van Amsterdam), Bureau Clara Wichmann en de Gemeente Amsterdam. De vrouwenrechtswinkel is geopend omdat uit onderzoek is gebleken dat vrouwen de grootste afstand hebben tot de rechtstaat: "Met name vrouwen die specifieke barrières ondervinden zoals een taalbarrière, of een lagere sociaal economische status, of een bepaalde afhankelijkheidspositie", vertelt Savci uit.

De reden voor de opening van twee nieuwe locaties is omdat bleek dat het voor vrouwen uit andere stadsdelen te duur was om naar West toe te komen: "Met name uit Noord en Zuidoost. We wilden graag ook voor die vrouwen het toegankelijker maken om hulp bij ons te krijgen", legt Savci uit.