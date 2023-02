Oppositie verrast over vertrek Rijxman, maar "je zag dat ze haar draai niet kon vinden"

Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD, is naar eigen zeggen - ondanks de hobbelige start van Rijxman als wethouder - toch verrast over het vertrek. "Ze zal met de beste intenties zijn begonnen, maar je zag wel snel dat ze haar best moest doen om haar draai te vinden. Dat was ondanks haar werkervaring als bestuurder geen vanzelfsprekendheid."

De partijleider van de grootste oppositiepartij kan het besluit toch ook prijzen. "Geen Amsterdammer is erbij gebaat als de wethouder geen klik heeft met een belangrijke portefeuille als Zorg. Wel vind ik het jammer dat politici snel komen en gaan."

De periode van Rijxman in de Stopera was niet alleen opvallend door de verhalen waarmee ze in opspraak raakte uit haar tijd bij de NPO, ook in haar nieuwe rol als wethouder kreeg ze kritiek. Bijvoorbeeld omdat ze niet altijd een antwoord paraat had op inhoudelijke vragen. "Veel van de commissies waar ze inzat zijn zwaar op de inhoud, met hele deskundige commissieleden", aldus Martens. "Wanneer zij om feiten vroegen, verwees Rijxman best vaak door op ondersteuning. Op een gegeven moment werd dat in vergaderingen een groot irritatiepunt."

De degens kruisen

De partij die sinds het nieuwe college tot de oppositie hoort, de SP, had Rijxman graag nog even in haar rol als wethouder gezien. "Ik had nog de degens willen kruisen met de wethouder over de bezuiniging op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De coalitie zei dat er in eerste instantie 5 miljoen euro zou worden bezuinigd. Rijxman zei vervolgens dat ze het wilde terugdraaien, maar dat is nooit gebeurd. Ik had daar graag nog een debat over willen voeren", aldus fractievoorzitter Remine Alberts. "Ik was er wel echt door verrast, ik had het niet verwacht."

Volgens Alberts is het wel belangrijk dat er 'een goede stevige wethouder' op de portefeuille van Rijxman terugkomt. "Het college moet het niet onderling gaan verdelen. Deze portefeuille is niet niets. Er zijn te veel Amsterdammers afhankelijk van de zorg. Er moet een bekwaam iemand komen." De nieuwe wethouder kan wel een debat verwachten met Alberts over de WMO. "Ik ga niet ophouden met het stopzetten van die bezuinigingen nu er geen wethouder is."

Ook Denk-fractievoorzitter Sheher Khan is verrast dat Rijxman 'nu al' afscheid neemt. "Ik zag, ondanks de kritiek van de afgelopen tijd, een bestuurder met passie. Uiteindelijk is het wel sterk van haar dat ze wel zelf tot het inzicht is gekomen."

Kritisch vanaf het begin

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21, bekijkt het vertrek van Rijxman via twee perspectieven: als voorzitter van de commissie Zorg en als raadslid. "Als voorzitter respecteer ik haar besluit. Ik heb van dichtbij gezien dat het niet echt goed ging. Als raadslid kan ik zeggen dat JA21 vanaf het begin als enige fractie kritisch is geweest op het aanstellen van Rijxman als wethouder."

Nanninga is van mening dat het opstappen van Rijxman 'de beste keuze is geweest voor haarzelf, de raad en de stad'. "De sfeer van vriendjespolitiek was de olifant in de kamer, maar er was gewoon nogal veel aan de hand met haar." Volgens de fractievoorzitter heeft Rijxman de rol als wethouder 'behoorlijk onderschat'. "In een publieke omroep ben je omringd door ja-knikkers, als wethouder niet, er is ook veel kritiek."

"De debatten waren in het begin ook niet echt inhoudelijk. Dat kon ze niet", gaat Nanninga verder. "Alles werd met brieven afgedaan. Ook kreeg ze heel veel ondersteuning van medewerkers tijdens het debat. Haar kennis had inmiddels wel op peil mogen zijn. Het geduld waar aan het begin wel rekening mee werd gehouden, is nu ook wel op."