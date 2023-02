Amsterdam wil met één stadsdeel tóch meedoen aan wietproef

Burgemeester Femke Halsema heeft besloten dat Amsterdam tóch mee wil gaan doen aan de proef voor de gereguleerde wietteelt. De stad kwam in eerste instantie niet in aanmerking vanwege het aantal coffeeshops in de stad, maar het kabinet bereidt een nieuwe proef voor waardoor Amsterdam wél mee kan doen. De stad gaat onderzoeken welk stadsdeel geschikt is voor het experiment.

In 2019 stemde de Tweede Kamer voor de proef voor de legale teelt van wiet. In tien gemeenten werd er bekeken of het mogelijk is om coffeeshops te voorzien van gecontroleerde wiet en wat de effecten ervan zouden zijn op de openbare orde, criminaliteit en de volksgezondheid.

Te groot

Amsterdam bleek, met haar 166 coffeeshops, te groot voor het experiment. Tot teleurstelling van de stad, aangezien de proef niet ging zoals zij dat graag hadden gezien. Zo zouden er maar 20 tot 30 soorten wiet en hasj worden aangeboden, terwijl er honderden varianten op de markt in Amsterdam zijn. Daarnaast moesten ook alle coffeeshops in de stad meedoen, en dus in één klap hun illegale leveranciers afgestoten.

Halsema schreef zelfs een brief aan toenmalig minister Ferd Grapperhaus waarin ze pleitte voor een aanpassing van de voorwaarden zodat tenminste één van de grote steden mee kan doen. Volgens de gemeenteraad in 2018 was het experiment 'gedoemd om te mislukken' als Amsterdam niet mee zou kunnen doen.

Amsterdam geschikt

Het kabinet heeft nu besloten om het experiment uit te breiden naar een elfde gemeente. Daarvoor moet er een wijziging worden gemaakt in de wet Gesloten coffeeshopketen, deze ligt op het moment bij de Kamer. Volgens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie), die hebben ingestemd met de deelname, zijn verschillende stadsdelen geschikt voor de proef. Vanwege de schaal en het aantal inwoners.

De stad is in gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid over de verdere uitwerking van de deelname. Binnenkort zal de gemeente in gesprek gaan met de stadsdelen en de coffeeshopbranche. Het doel is om in mei het stadsdeel te selecteren dat mee gaat doen.