In Artis kun je zitten op een bankje van olifantenpoep: "Dankjewel, olifanten"

Elke dag moeten de verzorgers in dierentuin Artis zo'n 400 kilo mest uit het olifantenverblijf scheppen. Veel daarvan wordt weggegooid en dus wilde de dierentuin een duurzamere oplossing voor deze poep. Artis vroeg een groep UvA-studenten van het 'Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions', oftewel ASM Institute, een oplossing te verzinnen.

Voordat de mest de persmachine in gaat, wordt het eerst gedroogd en verkleind en het gaat het vervolgens als kleine stukjes de machine in. De machine verwerkt de olifantenmest door middel van hitte en druk uiteindelijk tot een mooie zitplank.

Het proces van poep naar plank heeft in totaal vijf maanden geduurd. "We hebben heel veel experimenten uitgevoerd om te kijken hoe we het bankje zo duurzaam en tegelijkertijd mooi konden maken", zegt student Stijn van den Berg. Helemaal tevreden zijn de studenten nog niet met het eindresultaat. "De planken zouden wel wat dikker kunnen en ook met de kleur willen we nog een beetje spelen."

De dierentuin is erg blij met de oplossing van de studenten. "We willen aan het publiek laten zien dat je iets wat je in eerste instantie vies vindt, heel goed kan gebruiken als bouwmateriaal", zegt duurzaamheidsmanager Savriti Groag.

In 2030 moet Artis een dierentuin zonder ecologische voetafdruk zijn. Volgens Groag moeten alle bankjes tegen die tijd van olifantenpoep zijn.