Uitmarkt verdwijnt van Museumplein: "Eén centrale plek past niet meer bij deze tijd"

Tijdens de aankomende editie van de Uitmarkt zullen er geen festiviteiten plaatsvinden op het Museumplein. Stichting Uitmarkt liet onderzoek doen naar het bestaansrecht van de traditionele opening van het culturele seizoen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat 'de Uitmarkt in haar huidige vorm niet meer past bij deze tijd en aan vernieuwing toe is'.

'Een Uitmarkt op één centrale plek sluit niet meer aan bij het doel om een breed en divers kunst- en cultuuraanbod bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen', is een van de conclusies van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blueyard. 'Een nieuwe formule moet, om van bredere betekenis te kunnen zijn, uit de grachtengordel worden getrokken en ook de wijken in. Met ander woorden, een nieuwe formule zou cultuur veel inclusiever moeten kunnen presenteren.'

Volgens het bureau bestond er al na de editie van 2019 de ambitie om te vernieuwen. 'Door de uitbraak van de coronapandemie en de moeilijke start in 2022 was het echter niet mogelijk dit proces mét de sector eerder op te starten. Daarnaast heeft de Uitmarkt, net zoals veel andere gratis toegankelijke festivals zoals bevrijdingsfestivals, te kampen met financiële uitdagingen', aldus het bureau. Hoe de Uitmarkt er dit jaar wel uit komt te zien blijft nog even onduidelijk: in april presenteert de stichting Uitmarkt de nieuwe plannen.

QR-codes

De afgelopen jaren was het Museumplein meestal het decor van de Uitmarkt, in 2017 en 2018 verplaatste het evenement naar gebied rond het Oosterdok. Na een aangepaste editie in coronajaar 2020 keerde de Uitmarkt de afgelopen twee jaar weer terug naar het Museumplein.

Ook dat werden geen edities zoals vanouds met kraampjes en meerdere podia. Tijdens de afgelopen editie was er weliswaar een podium, maar waren er ook klachten omdat de kraampjes met voorstellingen waren vervangen door hekken met QR-codes, waar niet alle bezoekers even blij mee waren.

De Uitmarkt is dit jaar van vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus.