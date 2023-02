Opnieuw explosie voor deur in Rivierenbuurt: tweede keer dit jaar

Bij de politie kwam de melding van de explosie rond 22.45 uur binnen. De TEV, Team Explosieven Veiligheid, heeft daarop onderzoek gedaan. Een tipgever laat aan AT5 weten dat de gehele straat was afgezet. De politie heeft nog geen duidelijk beeld wat er precies voor de deur is ontploft. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij ook onderzoek doen naar een mogelijke link met de eerdere explosie op 7 januari.

De politie vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. Ook wordt aan omwonenden met een videodeurbel of een dashcam in hun auto gevraagd om de beelden te delen.

Eerdere incidenten

In de straat waren de afgelopen jaren meerdere incidenten. Bij de explosie eerder dit jaar ging de politie ervan uit dat iemand deze met opzet af heeft laten gaan. Buurtbewoners vertelden een paar dagen later dat zij angstige momenten hadden meegemaakt. "Ik dacht dat ik mijn paspoort en mijn kat moest pakken en uit het raam moest springen", aldus één van hen.

In 2016 vond er ook al een explosie in de straat plaats, toen werd er een handgranaat voor een woning gegooid. Een maand later werd diezelfde woning doelwit van een schietincident. In november dat jaar werd bekend dat de bewoonster van het appartement naar een ander adres is verhuisd.