Europees avontuur Ajax eindigt in Berlijn na nederlaag tegen Union

Ajax is op bezoek bij Union Berlin in het mes gelopen. De Amsterdammers verloren in Stadion An der alten Försterei met 3-1 van de Duitsers. Daardoor is Ajax uitgeschakeld in de Europa League en heeft het alleen nog zicht op de landstitel en de beker.

Van tevoren wist Ajax dat het aan de bak mocht in Oost-Berlijn. Trainer John Heitinga verraste door Owen Wijndal te passeren en met Bassey als linksback te starten. Edson Álvarez, die een twijfelgeval was, startte op het middenveld. Interessant was dat Heitinga zijn ploeg met drie verdedigers in balbezit liet spelen zodat er een extra man op het middenveld vrij kwam.

Ajax begon een stuk overtuigender dan vorige week aan de wedstrijd. Het had in het eerste kwartier de controle en kreeg met een kopbal van Mohammed Kudus de eerste kans. Toen Union Berlin na 17 minuten een corner kreeg was het wel meteen foute boel.

Blunder Rulli

Danilo Doekhi kopte de bal tegen de arm van Calvin Bassey en de scheidsrechter legde de bal na talloos terugkijken op de stip. Robin Knoche schoot vervolgens via de handen van doelman Geronimo Rulli en de binnenkant van de paal raak: 1-0.

Na het doelpunt zat Union Berlin beter in de wedstrijd en kwam Ajax lastig tot kansen. Verdedigend had de thuisploeg het op orde wat resulteerde in een muur waar Ajax maar moeilijk doorheen voetbalde. Richting de rust kreeg Ajax ineens wel de kansen.

Een kopbal val Álvarez uit een corner en een schot van Kudus uit buitenspelpositie waren de eerste speldenprikken. In de 42e minuut dacht Ajax op voorsprong te komen via Kudus. De Ghanees tikte de rebound uit het schot van Steven Bergwijn binnen, maar stond buitenspel. Aan de andere kant zag het Gerónimo Rulli een grote fout maken: de Argentijn dook over een schot van Josip Juranovic heen, waardoor het ineens 2-0 stond.

Even geloof

Ongewijzigd begonnen de Amsterdammers aan de tweede helft. En die begon zoals Ajax het graag wilde. Kudus tikte binnen twee minuten raak uit voorzet van Bergwijn en bracht zijn ploeg weer helemaal terug in de wedstrijd: 2-1. De blijdschap was echter maar van korte duur, want amper twee minuten later scoorde Danilo Doekhi de 3-1 voor Union Berlin. De verdediger die in de jeugd van Ajax speelde, kopte snoeihard raak uit een corner.

De treffer van Doekhi leek de genadeklap voor Ajax, dat daarna nog één hele grote kans kreeg. Na een fraaie aanval schoot Kudus rakelings naast, maar na de misser leek het geloof in een goede afloop weg te zijn.

Een slotoffensief leek even op gang te komen met Lorenzo Lucca binnen de lijnen, maar dat mocht niet baten. Het werd zelfs nog even onvriendelijk in de slotfase. Berghuis, Kudus en Tadic en Alvarez kregen allemaal geel in de blessuretijd, Alvarez uiteindelijk zelfs rood.

Ajax speelt zondag in de competitie in Arnhem tegen Vitesse. De Amsterdammers jagen in de eredivisie op koploper Feyenoord. De achterstand op de Rotterdammers is inmiddels slechts drie punten.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch (Conceicao/84), Timber, Alvarez, Bassey; Taylor, Klaassen (Brobbey/64), Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn (Lucca/80)