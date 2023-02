Van z'n eerste rijles tot hoofdtrainer: de jaren van John(ny) Heitinga bij Ajax

Vanavond is het zover: de echte test voor John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax 1. Wint Ajax vanavond van Union Berlin, dan gaan de Amsterdammers door in Europa. Verliezen ze, dan ligt Ajax eruit. Tot nu gaat het goed met Ajax onder leiding van John Heitinga. Een echte Ajacied, dat blijkt wel als we de archieven induiken. Van zijn allereerste rijles tot zijn afscheid in de Johan Cruijff Arena; AT5 was er bij en volgde Johnny op de voet. In 2000 sprak AT5 voor het eerst met Heitinga, toen nog beter bekend als Johnny. Hij was 16 jaar, had blonde haren en droomde van een debuut bij Ajax 1.