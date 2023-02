Heitinga kijkt uit naar Europese vuurdoop met Ajax: "Kunnen ons opnieuw introduceren"

Ajax staat donderdag volgens trainer John Heitinga voor een zware opgave in de eerste wedstrijd tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. Volgens de trainer moet zijn ploeg "een bijna perfecte wedstrijd" om van de Duitsers te kunnen winnen.

Morgenavond om 18.45 uur speelt Ajax tegen Union Berlin in de Europa League. De club is van oudsher geen grote naam in de voetbalwereld, maar presteert dit jaar uitsteken: Union staat op dit moment tweede in de Duitse Bundesliga.

Zelf heeft Ajax een aantal grillige maanden achter de rug. Na zeven wedstrijden zonder competitie-overwinning werd in januari hoofdtrainer Alfred Schreuder ontslagen. Sinds een paar weken is de sfeer op De Toekomst weer een stuk beter: onder leiding van tussenpaus Heitinga heeft Ajax tot nu toe alle vier de wedstrijden gewonnen.

Vier keer winst

Volgens Heitinga krijgt Ajax morgen de uitgelezen kans voor om zichzelf weer op de kaart te zetten. "Dat is het mooie aan de voetballerij, dat je jezelf opnieuw kunt introduceren. In de afgelopen jaren zijn we best wel verwend geweest, we hebben fantastisch voetbal gespeeld. We hebben het niveau dusdanig aangetikt dat we aan konden haken bij de Europese top. Het is nu aan ons en aan de spelers om onszelf opnieuw te introduceren."

De Ajax-trainer weet dat de sfeer in de Johan Cruijff Arena op Europese avonden Ajax kan helpen om te winnen van tegenstanders. "In ons huis, ongeacht wie er langskomt, willen wij laten zien dat we een sterk collectief zijn. De orkaan van geluid achter je moet extra kracht geven", vertelt hij.