Heitinga maakt seizoen af als hoofdtrainer bij Ajax, Lodeweges wordt assistent

John Heitinga maakt het seizoen af als trainer van Ajax, dat maakte de club zojuist bekend. Heitinga nam afgelopen weekend als interim-trainer de taken over van Alfred Schreuder, die vorige week werd ontslagen. De ervaren Dwight Lodeweges wordt één van Heitinga's assistenten.

Heitinga werkte tot het vertrek van Schreuder als trainer van Jong Ajax, maar werd afgelopen weekend naar voren geschoven om het eerste te leiden. Bij zijn debuut tegen Excelsior won Ajax met 1-4. Daarmee maakte de ploeg een einde aan de reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning, iets wat Ajax al bijna 58 jaar niet meer was overkomen.

"We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar op de clubwebsite. "John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer."

Lodeweges

Nu Heitinga te horen heeft gekregen dat hij het seizoen mag afmaken, krijgt hij ook de beschikking over Dwight Lodeweges. De geboren Canadees werkte in de afgelopen dertig jaar bij verschillende eredivisieclubs en was daarnaast een periode assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands Elftal. Dit seizoen was Lodeweges trainer van amateurclub VVOG.

Ook de komst van Lodeweges werd door Van der Sar toegelicht: "Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf."

Met nog vijftien wedstrijden te gaan staat Ajax op dit moment vierde in de eredivisie. De achterstand met koploper Feyenoord is vijf punten. Ajax in ook nog in de race voor de Europa League: donderdag 16 februari krijgt de ploeg het Duitse Union Berlin op bezoek.