Nu de transfermarkt weer is gesloten weet Ajax met welke selectie zij het seizoen moeten afmaken. In de afgelopen maand hielden de Amsterdammers zich vrij stil op het gebied van transfers, voor zowel inkomende als uitgaande spelers bleef het rustig. De directe concurrentie versterkte zich wel hier en daar, maar verloren ook een aantal grote namen.

Bij Ajax begon de transferperiode al voor de startdatum van 1 januari. Routinier Daley Blind verliet de club, op een manier waar menig Ajacied niet over te spreken was, en koos voor een avontuur bij Der Rekordmeister Bayern München. Ook werd al voor de jaarwisseling duidelijk dat Kik Pierie opnieuw zou worden verhuurd, deze keer aan Excelsior.

De eerste actie die Ajax deed in het nieuwe jaar was het contract verscheuren van miskoop Lisandro Magallán. De Argentijn stond vier jaar onder contract bij Ajax, maar wist nooit indruk te maken op de staf en de supporters. Een dag later haalden de Amsterdammers een nieuwe Argentijn naar de Johan Cruijff Arena: doelman Gerónimo Rulli. Hij kwam voor zo'n 8 miljoen euro over van het Spaanse Villarreal en na zijn uitstekende optreden afgelopen zondag tegen Excelsior lijken supporters tevreden te zijn met de aankoop.

Kort verblijf in Amsterdam

Daarna bleef het best een tijd rustig in de Arena, naast dat de dramatische reeks zonder overwinningen wél door bleef gaan. Uiteindelijk werd de door Schreuder naar Amsterdam gehaalde huurling Lucas Ocampos na een halfjaar en zes wedstrijden weer teruggestuurd naar Spanje en heeft het daarmee nét iets langer volgehouden in het land dan Sinterklaas.

Met het vertrek van meerdere verdedigers en een seizoen waar een cleansheet vrij lastig te behalen lijkt, ging lang het verhaal dat Ajax zich zou willen versterken met een centrale verdediger. Een poos leek het erop dat FC Twente=speler Mees Hilgers dat zou gaan worden, maar na het ontslag van Alfred Schreuder gaf algemeen directeur Edwin van der Sar aan te zijn uitgewinkeld. Dat bleek niet helemaal waar, aangezien de Amsterdammers op het laatste moment nog een 17-jarige Belg wisten aan te trekken. Op de laatste dag van de transferperiode werd doelman Jay Gorter nog verhuurd aan het Schotse Aberdeen en vertrok de Deen Victor Jensen na vijfenhalf jaar naar FC Utrecht.

PSV ziet sterren vertrekken

Van de clubs in de eredivisie die boven Ajax op de ranglijst staat, dat zijn er op het moment drie, heeft PSV de drukste transferperiode gehad. De Eindhovenaren zagen sterren Cody Gakpo en Noni Madueke het Kanaal oversteken naar Engeland en ook linksback Philipp Max vertrok bij de club. Daarvoor haalde PSV wel een aantal namen naar Brabant. Zo werden Patrick van Aanholt én Thorgan Hazard, de broer van, op deadline day aangetrokken én werd spits Fabio Silva al eerder naar de club gehaald.

Koploper Feyenoord, sorry dat jullie dit moeten lezen Ajacieden, kende ook een rustige periode. Alleen oud-Ajacied Neraysho Kasanwirjo werd gehaald van FC Groningen. Er werd had getrokken aan tevens oud-Ajacied Ramiz Zerrouki, maar Twente ging niet mee met de verkoop. De Rotterdammers verloren daarentegen ook geen grote namen. AZ versterkte zich met drie namen, waaronder de Australische WK-doelman Matt Ryan.

Union Berlin, de tegenstander van Ajax in de play-off ronde van de Europa League, leek een lange tijd de bekende speler Isco transfervrij aan te trekken. Alleen liet de Duitse club de transfer op het laatste moment klappen omdat de sterspeler toch andere voorwaarden stelde voor zijn komst. De huidige nummer twee van de Bundesliga versterkte zich wel met twee andere spelers.