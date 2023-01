Ajax neemt na 5,5 jaar afscheid van Victor Jensen

Victor Jensen vertrekt bij Ajax. Dat maakte de club aan het begin van de avond zelf bekend. De 22-jarige Jensen heeft een contract getekend bij FC Utrecht. Het is niet duidelijk of Ajax een transfersom vangt.

Thanks & good luck in the future, Victor! πŸ‘‹

Jensen kwam in de zomer van 2017 voor 3,5 miljoen euro over van FC Kopenhagen. In Amsterdam zou hij nooit doorbreken. Jensen maakte pas in zijn vierde seizoen zijn debuut voor Ajax 1 en kwam uiteindelijk tot 112 speelminuten in de hoofdmacht.

Tweede niveau

Het grootste deel van de 5,5 jaar bracht Jensen door bij de beloften: in de Keuken Kampioen Divisie zou hij totaal 60 wedstrijden voor Jong Ajax spelen. Ook werd hij twee keer verhuurd: eerst aan FC Nordsjaelland (in het seizoen 2020/21) en vorig jaar aan het Noorse Rosenborg BK. Bij die club zou hij voor het eerst een volledig seizoen minuten maken.

Eind december liep die huurperiode af, waarna Jensen weer even terugkeerde naar Ajax. In de tussentijd pakte hij op de valreep nog wat speeltijd in het eerste mee, want in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch liet Alfred Schreuder hem 21 minuten voor tijd invallen.