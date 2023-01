Ajax-huurling Ocampos keert na half jaar alweer terug naar Sevilla

Aan de periode van Lucas Ocampos bij Ajax is na een half jaar alweer een einde gekomen. De 28-jarige Argentijn werd afgelopen zomer voor een jaar gehuurd van het Spaanse Sevilla. In Nederland wist hij zo weinig indruk te maken, dat hij voor het einde van die termijn alweer mag vertrekken.

De komst van Ocampos deed in de zomer veel stof opwaaien. De buitenspeler, die als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Antony gezien werd, landde op Schiphol met het idee dat Ajax hem voor 20 miljoen euro van Sevilla zou kopen. De raad van commissarissen van Ajax vond dat bedrag wat te gortig en draaide die transfer terug. Uiteindelijk wisten de twee clubs er met een huurconstructie alsnog uit te komen.

In totaal kwam Ocampos maar zes keer voor Ajax binnen de lijnen. Eén keer, in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1 gelijk) had hij een basisplaats, maar toen werd hij al na 63 minuten gewisseld. Daarin scoorde hij nooit en gaf hij geen assists.