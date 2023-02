Stad nl Vredesdemonstratie voor Oekraïne: "Solidariteit, meer dan dat kunnen we niet"

Een jaar nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, komen er dagelijks nog gemiddeld 35 Oekraïners aan op het Centraal Station. De oorlog is nog lang niet voorbij, en volgens honderden demonstranten die vandaag van het Museumplein naar de Dam liepen moeten we daar elke dag stil bij blijven staan.

"Het is een zware dag voor mij, ik herinner me als de dag van gisteren hoe ik uit mijn bed geroepen werd door mijn moeder", vertelt een van de demonstranten terwijl ze staat te wachten tot de mars begint. De mars wordt georganiseerd om solidariteit te tonen. "En bewustzijn te creëren dat we er nog lang niet zijn." Twee Nederlandse vrouwen stonden een jaar geleden op de Dam en zijn nu hier: "Verschrikkelijk is niet eens het goede woord. Het is gewoon..." Een van hen kan er geen woorden voor vinden. "Het zou maar hier in Nederland gebeuren, dat kunnen we ons toch niet voorstellen?" Vrienden en familie "Mijn ouders zitten daar nu nog. We hebben contact, maar kunnen niet alles bespreken", vertelt een van de demonstranten die meeloopt met de mars. "Ik wil mijn ouders terug, ik wil ze weer kunnen zien en ik wil ze in de armen vliegen en knuffelen. Hopelijk kan dat op een dag weer."