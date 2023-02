Bijstandsgerechtigden mogen hoger bedrag aan giften ontvangen

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de 'toch al kwetsbare bestaanszekerheid van Amsterdamse bijstandsgerechtigden ernstig onder druk staat'. De grens van 1200 euro bestond sinds 2018 en was niet met de inflatie meegegroeid.

"We zien ook dat er steeds meer maatschappelijke initiatieven zijn om mensen met financiële problemen te ondersteunen", stelt Groot Wassink. "Het college verhoogt daarom de giftendrempel naar € 1.800 per kalenderjaar zodat Amsterdammers die (deels) op deze ondersteuning zijn aangewezen, hier zonder vervelende consequenties gebruik van kunnen maken."

Wanneer een bijstandsgerechtigde wel meer dan 1800 euro aan giften krijgt, bekijkt de gemeente of of die giften 'verantwoord zijn aan de hand van de individuele omstandigheden van de bijstandsgerechtigde en diens gezin'. Volgens Groot Wassink volgt er daarna een 'onderbouwd besluit'.