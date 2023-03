Rechtbank geeft bewoners Change= gelijk, verhuurder rekende te hoge servicekosten

Huurders van het wooncomplex Change= in Zuidoost hebben na een uitspraak van de rechtbank duidelijkheid gekregen over de servicekosten die zij uit 2019 moeten betalen. De huurders hoeven nu maar een kwart van de door de verhuurder in rekening gebrachte servicekosten te betalen.

Volgens de Rechtbank kijkt Change= niet kritisch genoeg naar facturen van bedrijven die aan de verhuurder verbonden zijn. Zo zouden huurders van het pand op het Elisabeth Cady Stantonplein op enkele punten niet ingestemd hebben met een 'te duur voorzieningenniveau dat zij redelijkerwijs niet hoefden te verwachten'. Servicekosten mogen volgens de wet alleen bestaan uit de oorspronkelijk gemaakte kosten.

Argwaan

Eerder dit jaar stelde de huurcommissie ook dat het bedrag van de servicekosten een ander en lager bedrag zou moeten zijn. Toen wees Change= deze berekening af. Vanaf daar werden er stappen voor de voorgedragen servicekosten hogerop gezet.

Change= zegt in een schriftelijke reactie blij te zijn dat er met de uitspraak eindelijk duidelijkheid is, maar is het niet eens met de prijzen die de rechter aan de voorzieningen in het gebouw koppelt: ''De rechter gaat ervan uit dat internet niet meer dan 15 euro per maand mag kosten", jzegt Change=-CFO Wilco van Renselaar. "Ik geloof niet dat je voor dat bedrag waar dan ook een abonnement kunt afsluiten, en zeker niet voor het hoogwaardige glasvezelnetwerk dat wij hier hebben.''

Vorig jaar was er ook argwaan over de servicekosten die bewoners aan Change= - in Nieuw-West en Zuidoost - moesten betalen. De bewoners vertrouwde de extra kosten toen al niet. Toen bleek dat zij jarenlang onterecht voor een 'communityovereenkomst' hadden betaald.